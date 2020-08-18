جامعة مطروح: التنسيق الإلكتروني جاهز لبدء المرحلة الأولى

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الثلاثاء، جاهزية الجامعة لانطلاق مرحلة التنسيق الإلكتروني للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2019-2020، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن تنفيذ قرارات المجلس الأعلي للجامعات، وفي إطار الخدمة المجتمعية لأبناء محافظة مطروح.وأوضح رئيس جامعة مطروح أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق لتسجيل الطلاب رغباتهم، بمكتب التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى، والتي تستمر في الفترة من 22 إلى 26 من أغسطس الجاري، تحت إشراف مجموعة من الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع الحاسب الآلي وموقع التنسيق، مؤكدًا توفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.ووجه "النجار" بضرورة التزام الطلاب بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامة وعدم التكدس أثناء الدخول والخروج ومراعاة التباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة الجميع.وأضاف أنه سيكون هناك موظفون ومجموعة إداريين تحت إشراف أستاذ بالكلية؛ لتقديم التسهيلات اللازمة والخدمات المطلوبة لطلاب الثانوية العامة والتعامل مع الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم، قائلا: "نستقبل أى فئة من الطلاب ونوفر التسهيلات لهم ورعاية خاصة للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة"، موجها بضرورة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بعملية التنسيق وتجهيز المعامل وتوفير فريق مشرف عليها للتعامل مع أى مشكلات أو أعطال قد تحدث.