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تحقيقات

«السيارة أم المعاش؟».. تباين ردود أفعال ذوي الهمم حول قرار «التضامن»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:33 م
نيفين القباج
نيفين القباج
سمر مدحت
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تحاول وزارة التضامن الاجتماعي جاهدة منذ سنوات، حماية ذوي الاحتياجات الخاصة بمظلة اجتماعية، من أجل الحفاظ عليهم وعدم الدفع بهم إلى سوق العمل في ظل أوضاع صحية صعبة يمرون بها وإعاقات حركية وجسدية تمنعهم من ذلك.

إلا أن تلك المظلة يتم غربتلها كل فترة في محاولة لتنقيتها من أجل استبعاد من لا يستحقون الدعم، فسبق وقامت الوزارة بحذف كل من لا يستحق دعم برنامج تكافل وكرامة، وفي الوقت الحالي أعلنت التضامن عن خطوة جديدة من أجل الاستمرار في عمليات التنقية.

وأعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك ربط بين الاستفادة من معاش تكافل وكرامة وبين تملك وشراء ذوي الإعاقة لسيارة، والأمر محدد بضوابط حتى لا يتم ظلم أي شخص، وأن يصل الدعم إلى مستحقيه.

وأكدت الوزيرة أنه منذ شهر سبتمبر 2019 من يثبت أنه اشترى سيارة يتم حذفه من "تكافل وكرامة"، إلا إذا ثبت أن السيارة ليست من ماله الخاص، مشيرة إلى أنه لا يتم الجمع بين السيارة ومعاش تكامل وكرامة، لذلك لا بد من تنقية جديدة.

وأضافت: "من يحصل على سيارة بدون جمارك ويكلف الدولة آلاف الجنيهات، ويحصل على دعم، هذا ظلم فى حق الدولة، لذلك هناك قرار من يحصل على سيارة بعد شهر سبتمبر 2019 يتم وقف استفادته من برنامج تكافل وكرامة، فمن يحصل على دعم من الدولة مقابل الإعفاء الجمركي لا يأخذ دعمًا آخر".

فكيف استقبل ذوي الاحتياجات الخاصة ذلك القرار؟ وهل يستطيع أصحاب السيارات الاستغناء عن معاش تكافل وكرامة مقابل السيارة؟. "الدستور" حاورت عددًا منهم لمعرفة ردود فعلهم على القرار الأخير الذي أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.


- «أحمد»: القرار يحرم ذا الإعاقة من أحد حقوقه

أحمد رجب، أحد ذوي الإعاقة الحركية، ممن يمتلكون سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة في عام 2019، يقول: "جبت العربية المخصصة لينا، وكل الأوراق سليمة، وقدمت ما يثبت وقتها إني معاق بنسبة 5% زي ما بينص القانون".

يوضح أحمد أنه يأخذ كذلك معاش تكافل وكرامة، لأنه لا يملك وظيفة توفر له دخل مادي يعيش به، مشيرًا: "العربية ملهاش علاقة بالمعاش، لأنها بتساعدنا على المشي والحركة، لكن المعاش ده بدل الوظيفة لأن إحنا مش بنتوظف فلازم يكون لينا دخل شهري ثابت".

وأشار أحمد إلى أنه يرفض قرار وزارة التضامن الاجتماعي لأنه سيحرمه من أحد حقوقه وهو المعاش، موضحًا: "لو هيخيرونا بين المعاش والسيارة، هختار المعاش لأنه بيضمن مرتب شهري ثابت، لكن السيارة مهمة بس مش بنفس الأهمية".

- «محمد»: لو حد بيأخد معاش يسيب السيارة لغيره

أما محمد فريد أبو عمر، فقد سبق وخرج من معاش تكافل وكرامة خلال التنقية الأولى التي حدثت العام قبل الماضي، رغم إعاقته الحركية ولكن بسبب امتلاكه سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة، والتي أخرجته من معاش تكافل وكرامة سابقًا.

يقول: "تفاجأت بعد شراء السيارة بفترة طويلة وهي معفية من الجمارك، أن اسمي ضمن المستبعدين من معاش تكافل وكرامة لامتلاكي سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقريبًا لا يجوز الجمع بينهما، لكن رضيت عشان أسيب فرصة لغيري".

يعمل محمد محاسبًا في أحد الشركات لكون إعاقته بصرية، لذلك يؤيد فكرة حذف أصحاب معاش تكافل وكرامة في حال امتلاكهم سيارة: "لازم نتعود نشيل بعض لو حد بيأخد معاش يسيب السيارة لغيره والعكس عشان الدعم يقع علينا كلنا".

يوجد في مصر معاقون بنسبة 10.67% من إجمالي عدد السكان، 53.9% منهم ذكور، مقابل 46.1% إناث، وأكثر الإعاقات في مصر تتمثل في صعوبة المشي وصعود السلم أي الحركية تمثل نسبة 1.43%، بحسب آخر إحصاء صدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2018.

وتزيد نسبتهم في الريف عن الحضر، فتمثل في الحضر 12.2% من العدد الإجمالي للسكان مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد المعاقين بها من إجمالى عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبتهم المنيا 3.14%، تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05%، ثم محافظة أسيوط بـ 2.86%.

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