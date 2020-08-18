إقامة صلوات تكريس في إيبارشية ملوي والأشمونين

أتم الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، قبيل بدء القداس الإلهي، يوم السبت الماضي، صلوات تكريس لإحدى طالبات التكريس التي أنهت فترة الاختبار بنجاح.وتسمت المكرسة الجديدة باسم تاسوني بربارة، كما تم قبول فتاة أخرى للخضوع لفترة الاختبار في بيت المكرسات التابع لإيبارشية ملوي.وفي سياق آخر تم قبول فتاة جديدة للخضوع لفترة الاختبار الرهباني بدير البتول للراهبات بقرية دير أبوحنس، التابع للإيبارشية، وأقيمت صلوات التكريس والقداس الذي تلاها في دير البتول.