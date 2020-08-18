مليون جنيه قيمة مبيعات «ديارنا» في مارينا

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبيعات معرض "ديارنا" للأسر المنتجة المقام خلال الفترة من 13 إلى 17 أغسطس في مارينا بلغت مليون جنيه، كما بلغ عدد المترددين على المعرض ما يقرب من 22 ألف زائر طوال فترة إقامته.وأضافت القباج إن الإقبال كان على منتجات السجاد والكليم والمفروشات اليدوية والإكسسوارات النحاسية والملابس التراثية والمأكولات الجافة نظرًا لجودتها وأسعارها المناسبة، مؤكدة أن معارض ديارنا تعد أحد آليات الوزارة التسويقية الداعمة لمنتجات شباب الأسر المنتجة، والتي تسهم بها الوزارة في إطار تشجيعهم على المشاركة وتعظيم العائد التنموي من مشروعاتهم والترويج لها من خلال إقامة معارض في محافظات الجمهورية المختلفة.وكانت القباج أعربت في وقت سابق عن سعادتها لاستئناف نشاط معارض ديارنا مرة أخرى بعد توقفها بسبب أزمة فيروس كورونا، موضحة أنها تستقبل ضيوفها وشركاءها بمنتهى الترحاب، والتفاؤل بالفترة المقبلة بإقامة عدد من المعارض خلال الأشهر المقبلة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.