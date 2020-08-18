السياحة: غدًا آخر موعد لتلقى بيانات مستحقات شركات «العمرة» لدى السعودية

طالبت وزارة السياحة اليوم الشركات العاملة في العمرة بالمملكة خلال الموسم المنصرم 1441 هـ، باستبيان موقفها من استرداد مستحقاتها لدى المملكة العربية السعودية.وأشارت الوزارة في خطاب رسمي لغرفة الشركات السياحية وتم تعميمه، إلى أن الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية تعمل حاليًا على رد الدفعات المستحقة لبعض الشركات السياحية والخاصة بالعمرة لموسم 1441 هـ وموسمي الحج 1440 هـ و1441 هـ، مطالبة الشركات السياحية بضرورة موافاة الوزارة بكل البيانات عن الوضع بالنسبة للمستحقات والتي لم تسترد حتى تاريخه وكذا مستحقاتها لدى شركات الطيران وذلك بحد أقصى غدًا الأربعاء ١٩ أغسطس حتى يتسنى للوزارة بالتعاون مع غرفة الشركات استردادها والحفاظ على مصالح الشركات.