السعودية تسجل 34 حالة وفاة و1409 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3470 حالة.وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 1409 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 301 ألف و323 حالة.ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4526 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 272 ألفا و911 شخصا.