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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين المنيا يحرر 32 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:14 م
حملات تموينية
حملات تموينية
المنيا ـ على حسين
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نجحت مديرية التموين بمحافظة المنيا، في ضبط وتحرير 32 مخالفة متنوعة من خلال الحملات التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات الرقابية والمعنية، وذلك بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية ومنع الغش واستغلال المواطنين، والتأكد من توافر جميع متطلبات واحتياجات المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم خلال الحملات تحرير 32 مخالفة بجميع مراكز المحافظة، بالمرور على المخابز والأسواق تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات- محال تجارية دون ترخيص- عدم وجود شهادات صحية- قضايا تموينية أخرى متنوعة).

وأكد وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة للنهوض بمستوى الخدمات التي تسعى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للارتقاء بها حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين والتصدي لظاهرة الغش وسلامة المواد الغذائية المعروضة بالأسواق.

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