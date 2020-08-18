«الموسيقى العربية» تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس.. غدًا

ينظم قصر ثقافة الجيزة الثقافي احتفالية بمناسبة ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة، غدا الأربعاء، في تمام السابعة مساءً، ويحيي الحفل فرقة الموسيقى العربية بتقديم باقة من أجمل أغانيها، بحضور نخبة من المثقفين والأدباء والشعراء.ويشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتح رسميًا مشروع قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015 ووقع وثيقة التشغيل الفعلي للقناة التي تسهم في تحسين الاقتصاد.يذكر أن القناة تتعاظم أهميتها بقدر تطور وتنامي النقل البحري والتجارة العالمية، حيث يعد النقل البحري أرخص وسائل النقل، ولذلك يتم نقل ما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية عبر الطرق والقنوات البحرية، كما تعمل علي توفير الوقت والمسافة هو ما تحققه القناة في ازدهار الاقتصاد المصري.