تأجيل إعادة محاكمة 12 متهما بـ«أحداث مجلس الوزراء» لـ8 سبتمبر

أجلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، نظر إعادة محاكمة 12 متهمًا بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 8 سبتمبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.والمتهمون المعادة إجراءات محاكمتهم، هم كل من محمد قناوي عفان عثمان " حدث " وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد الدردير وأحمد كامل عبد المجيد الدردير وأحمد سمير سعد فضل النجار والمتهمة رقم 182 بأمر الإحالة والتي تدعي سارة جمال السيد " مفرج عنها " وطارق شمس الدين أحمد وحسام محمد علي عبد الرحمن " حدث " محمد صالح سعيد عبد ربه شعلان " مفرج عنه " وإسلام عادل علي محمد والصادر ضدهم جميعًا حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد.