صعود البورصة السعودية ومؤشرها يكسب 96 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 1.2 بالمائة عند 7854 نقطة (+ 96 نقطة).جاء ذلك وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 7.6 مليار ريال.وارتفع سهم "أرامكو السعودية" بأكثر من 1 بالمائة عند 34 ريالًا، وسط تداولات تجاوزت 13 مليون سهم.وأنهت أسهم "السعودي الفرنسي" و"المجموعة السعودية" و"العربي الوطني" و"جبل عمر" و"بنك الرياض"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و5 بالمائة.وصعد سهم "الرياض للتعمير" بنسبة 4 بالمائة عند 16.30 ريال، وكانت الشركة أعلنت عن عزمها شراء 10 ملايين سهم من أسهمها بغرض الاحتفاظ بها كأسهم خزينة.وتصدر سهم "الباحة" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 20.48 ريال.وفي المقابل، تراجع سهم "دله للخدمات الصحية" بأكثر من 1 بالمائة عند 54.90 ريال، عقب انخفاض أرباح الربع الثاني 2020 إلى 7 ملايين ريال وبنسبة 54 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.وأغلق سهم "جرير" عند 167 ريالًا (- 1%)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.