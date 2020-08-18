مصرع شاب سقط من «الرابع» في بورسعيد

لقي شاب بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر سقوطه من الدور الرابع بعمارة في منطقة الـ5000 وحدة نطاق حي الزهور.استقبل مستشفى الزهور عن طريق سيارة الإسعاف الشاب "ر.ا.م"، 34 عاما، مصابا في حالة متأخرة ويلفظ أنفاسه الأخيرة، بادعاء سقوطه من مرتفع الدور الرابع، وتوفي فور دخوله المستشفى.وجار التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للوقوف علي ملابسات الواقعة، وبيان سبب سقوطه، وإذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها.