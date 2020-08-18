وكيل البرلمان: اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان إنجاز عظيم

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020، بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، إنجاز عظيم يضاف لهذا الوطن للحفاظ على ثروات مصر وخاصة على الحدود وتعيينها.وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاتفاقية: "إن القيادة السياسية تسير على خطى سليمة، ونذكر أنفسنا باتفاقية قبرص، وحقل ظُهر الذي وفر مليار دولار للشعب المصري والصناعة المصرية، موجهًا التحية للخارجية المصرية على هذه الاتفاقية".