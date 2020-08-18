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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل البرلمان: اتفاقية تعيين الحدود بين مصر واليونان إنجاز عظيم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:54 م
سليمان وهدان
سليمان وهدان
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2020، بشأن اتفاقية بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، إنجاز عظيم يضاف لهذا الوطن للحفاظ على ثروات مصر وخاصة على الحدود وتعيينها.

وأضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاتفاقية: "إن القيادة السياسية تسير على خطى سليمة، ونذكر أنفسنا باتفاقية قبرص، وحقل ظُهر الذي وفر مليار دولار للشعب المصري والصناعة المصرية، موجهًا التحية للخارجية المصرية على هذه الاتفاقية".

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