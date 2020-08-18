محمد محمود: سعيد برد فعل الجمهور على «جمجوم وبمبم»

عبر الفنان محمد محمود عن سعادته برد فعل الجمهور على مسلسله الجديد «جمجوم وبمبم» الذي يقدمه مع محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وعدد من الفنانين الشباب.وقال «محمود» في تصريحات لـ"الدستور" إنه يتوقع أن يحقق المسلسل مشاهدات أكبر مع عرضه على القنوات المفتوحة، وبعد أن يعرض على المنصات الإلكترونية.وأكد أنه لم يتعاقد على أعمال جديدة حتى الآن وأنه في مرحلة الاختيار حاليا وستضح الرؤية لديه قريبا وسيعلن عن الأعمال التي سيشارك فيها.وكان الفنان محمد محمود شارك خلال رمضان الماضي في مسلسل «عمر ودياب» وحقق نجاحا كبيرا مع علي ربيع ومصطفى خاطر.