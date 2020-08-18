إنشاء مقر لـ«هيئة الاستثمار» بالمنوفية للتيسير على المستثمرين

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية أن الاستثمار هو إحدى الركائز الأساسية للنمو الاقتصادى للدولة المصرية، حيث يساهم فى خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطن الأمر الذي تترتب عليه زيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الدولة على التصدير، مشيرا إلى أن الدولة خلال السنوات الست الأخيرة قامت بخطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين بما يتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال اجتماعه مع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بقويسنا، والسادات، والمنطقة الحرة بشبين الكوم، بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، والوفد المرافق لرئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من الجهات المعنية.من جهته قال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إنه تتم دراسة إنشاء مكتب للهيئة بمدينة السادات لتقديم كل الخدمات للمستثمرين وتذليل كل العقبات، باعتبارها مدينة ذات طابع حيوي وبها العديد من الأماكن الجاذبة للاستثمار، كما أكد على أن الهيئة تعمل على الارتقاء والنهوض بالمناطق الحرة حفاظًا على الشكل الحضاري لها.وأضاف أن الدولة المصرية بكل أجهزتها لديها خطة متكاملة ورؤية لتطوير قطاع الاستثمار والنهوض به لجذب العديد من الفرص الاستثمارية، بما يساهم فى رفع معدلات الاقتصاد القومى تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوسع فى زيادة الفرص الإستثمارية وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين، والتشجيع على زيادة حجم الاستثمارات في كل المجالات، مشيرا إلى أن الهيئة تقف بجانب المستثمر وتعمل على مساعدته وتسهيل وتبسيط الإجراءات اللازمة من خلال التعاون مع كل الهيئات.وتابع أن محافظة المنوفية من المحافظات الواعدة نظرًا لما تمتلكه من مقومات جاذبة للاستثمار، والهيئة تعمل على التوسع فى زيادة الفرص الاستثمارية بالمنطقة الحرة بمدينة شبين الكوم، مما يساعد على ترسيخ أهمية المناطق الحرة وتعظيم دورها في المساهمة في الاقتصاد القومي.