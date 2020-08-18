تعرف على تشكيل مجلس إدارة «تنشيط السياحة» الجديد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1523 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 1981 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، متضمنًا تعديلًا في تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليكون المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة، وعضوية ثلاثة عشر عضوًا، هم: أحد شاغلي الوظائف القيادية بوزارة السياحة من المستوى الوظيفي الممتاز يختاره الوزير، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي (مقررًا)، ورئيس سلطة الطيران المدني، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، والمستشار القانوني للوزير، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ورئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى أربعة أعضاء من الشخصيات المعنية بالنشاط السياحي والذي أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا أمس بشأنهم بناء على ترشيح الوزير المختص بشؤون السياحة وهم: السفير الدكتور بدر عبدالعاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، والدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل بوزارة التجارة والصناعة، السيد طارق حسني مستشار وزير السياحة والآثار للدراسات الاستراتيجية والتسويق، والأستاذة دينا عزت خبيرة التواصل والتسويق.