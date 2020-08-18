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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علي ربيع: سعيد بردود الأفعال حول «صباحية مباركة»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:56 م
علي ربيع
علي ربيع
دعاء عبد المقصود
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قال الفنان علي ربيع، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه سعيد بردود الأفعال حول عرضه المسرحي الجديد "صباحية مباركة"، وأضاف أنه لم يتوقع هذا الحضور الجماهيري في ظل أزمة كورونا.

وأكد علي ربيع أنه كان لا بد من استئناف كافة الأنشطة حتى لا تتوقف الحياة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، ‏وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى ‏محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى ‏نصر الدين، وآلاء علي، ونيرة عارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى‎.‎

المسرحية من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، ‏وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائى دكتورة إيمان حسني، ‏وإنتاج وإخراج أشرف عبدالباقى‎.‎

من جهة أخرى قال ربيع إنه ينتظر تحديد موعد نهائي لتصوير فيلمه السينمائى الجديد "مطبعة هرم" مع المخرج سامح عبدالعزيز، لافتًا إلى أن عرض المسرحية لمدة 3 أيام في الأسبوع لن يعيقه عن تصوير مشاهد الفيلم.

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