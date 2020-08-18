مصدر بـ«تعليم القاهرة»: نتيجة تنسيق التجريبيات خلال أيام

قال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات للعام الدراسي الجديد 2020- 2021، خلال أيام.وأكد المصدر أن إعلان النتيجة سيكون بحسب احتياج كل إدارة تعليمية، ووفقًا لسن الطلاب والكثافة بكل إدارة، مشددًا على أنه من المقرر إعلان النتيجة من خلال رابط التقديم بالمديرية.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن أنه بخصوص المتقدمين للمدارس الرسمية لغات والخاص العربي واللغات تضيف المدرسة بيانات التلاميذ من خلال قاعدة البيانات، وذلك من خلال الاستمارة الإلكترونية للتقدم للصف الأول الابتدائي، وسوف يتعرض مسئولو المدرسة للمساءلة القانونية في حالة عدم إدخال جميع بيانات التلاميذ المتقدمين للصف الأول الابتدائى.وأكدت الوزارة أن الحد الأدنى للتقدم للمستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال 4 سنوات في 1 أكتوبر المقبل، ولا يقبل أي طفل أقل من هذا السن، وأن يكون سن القبول بالمستوى الأول بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات يبدأ من أربع سنوات وحتى سن 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، مشددة على أن قبول أطفال فى مرحلة رياض الأطفال الذين وصلوا إلى سن 6 سنوات غير جائز على أن يتم قبول الأطفال فى المدارس الرسمية للغات للأكبر سنًّا فالأصغر وطبقًا للكثافة المتاحة ولا يجوز الاستثناء من شرط السن.