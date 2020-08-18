السيطرة على حريق شونة تخزين في المريوطية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق نشب في شونة لتخزين أسطوانات البوتاجاز والأخشاب بمنطقة المريوطية.تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شونة لتخزينات عشوائية في المريوطية، وتم إخطار اللواء هشام صادق، مدير إدارة الحماية المدنية، الذي أمر بانتقال 3 سيارات إطفاء إلى المكان، وتمت محاصرة الحريق، والسيطرة عليه بالكامل.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.