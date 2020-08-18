«خطة النواب»: الإجراءات الضريبية نقلة تشريعية غير مسبوقة

قالت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إن إصدار قانون الإجراءات الضريبية التي انتهت من تعديله، يمثل نقلة تشريعية متطورة وغير مسبوقة في النظام الضريبي المصري.وأشارت في التقرير الذي أعدته حول القانون ويناقشه البرلمان في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، إلى أنها أعدته وفقًا للتشريعات الأجنبية والعربية المقارنة والحديثة، لافتًا إلى أنه يساعد في تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية التي تطبقها مصلحة الضرائب.وأشارت إلى أنه يوفر الآلية القانونية لتطوير الإدارة الضريبية باستعمال الوسائل الإلكترونية، إضافة إلى أنه وازن بين حقوق الإدارة الضريبية والممولين أو المكلفين، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وردع التهرب الضريبي، وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة للدولة.ويناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، متضمنًا فلسفته وأهدافه الرئيسية، والتعديلات التي أدخلت عليه.