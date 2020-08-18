المؤبد لـ8 بينهم نائب «مرشد الإخوان» فى «خلية الشراينة»

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار أشرف محمد علي وعضوية المستشارين محمد طه عبدالله ومحمد صلاح وأمانة سر محمد مصطفى هارون وعلى العسلي، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمود عزت و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابيًا، فيما عاقبت 8 آخرين بالسجن 5 سنوات وآخر براءة حضوريًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الشراينة» بمحافظة المنيا.وقال مصدر إن المحكمة قضت على 8 متهمين غيابيًا بالسجن المؤبد 25 عامًا بينهم عزت، فيما قضت بمعاقبة 8 آخرين حضوريًا بالسجن 5 سنوات وبراءة المهندس عبدالرحيم عبدالسلام رئيس قطاع مياه الشرب بمركز سمالوط سابقًا.وكانت سلطات الأمن قد ألقت القبض على المتهمين في 14 فبراير عام 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط بينهم نائب مرشد جماعة الإخوان و16 آخرون بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الاقتصاد المصري، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها تحض على تكدير الرأي العام.وكان النائب العام أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية مطلع 2015 بعدة تهم من بينها الانتماء لجماعة إرهابية محظور نشاطها قانونًا والتحريض على العنف وقلب نظام الحكم وومحاولة تدمير الاقتصاد المصري.