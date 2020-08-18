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تقارير ومتابعات

اكتئاب وبكاء.. مشاهد حزينة في حياة ملك الكوميديا إبراهيم نصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:53 م
إبراهيم نصر
إبراهيم نصر
نوران إمام
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في ذكرى ميلاد ملك البرامج الكوميدية إبراهيم نصر النخيلي، أشهر من قدم برنامج الكاميرا الخفية، وصاحب الكاريزما والشخصية المليئة بالبهجة والسعادة، ترصد الـ"دستور" مواقف حزينة بحياة إبراهيم نصر.

ـ اكتئاب طوال 15 عام

في حواره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "بوضوح" عام 2018، وبسؤاله عن أثر النجاح الكبير الذي حققه عبر مئات الحلقات التي قدمها من برنامج الكاميرا الخفية، ليجيب الفنان قائلا إنه عانى من شعور دائم بأن ما قدمه كان يحتاج للتعديلات وأنه لديه أفضل من ذلك، وأنه شخصيًا طالما طارده شعور بـ"النقص والحزن"، ليعلق الإعلامي عمرو الليثي قائلًا:"رغم النجاح؟" ليرد عليه:"بكلمك بصدق"، وأنه يضحك الآن فقط لأنه أمام الكاميرا ومع عمرو الليثي، موضحًا أنه حينما يجلس وحيدًا فهو يسيطر علية شعور بالحزن بشكل شبه دائم.

وأوضح أنه يضحك لأن هكذا أراده الناس، على جانب آخر فلم يحظ الرجل بالفرصة الكافية للحكي، ولا بالفرصة الكافية للظهور كإبراهيم نصر الإنسان، وليس كالشخصية الشهيرة التي صنعها "زكية زكريا".

- المشهد الذي أبكى إبراهيم نصر

صرح الفنان الراحل، خلال حواره ببرنامج "انبوكس"، والذي عرض على قناة "صدي البلد"، إن أصعب المشاهد التي قدمها في أعمال هو مشهد مقتل ابن "التربي"، والذي كان مؤثرًا للغاية بالنسبة له مضيفًا أن دوره في فيلم "الكهف"، كان مؤثرًا للغاية، لأنه جسد شخصية "تربي" يساعد في دفن الموتى، وهو الأمر الذي كان من الصعب للغاية عليه قبوله والتعامل معه بشكل طبيعي، ليدخل بعدها في حالة بكاء شديدة على الهواء.

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