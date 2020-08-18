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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«القليوبية»: هدفنا التيسير على المستثمرين لدفع قاطرة التنمية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:18 م
اللواء عبد الحميد
اللواء عبد الحميد الهجان
كتب صلاح حسنى
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عقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من المشكلات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين بالمحافظة والبدء في حلها فورًا تيسيرًا على المستثمرين لا سيما الشباب.

وأكد المحافظ- في بيان اليوم- أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.
وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لا سيما الاقتصادية.
ولفت إلى أنه تمت مناقشة العديد من المشكلات التي تتعلق بمنطقتي الشروق والصفا الصناعيتين التابعتين لمركز ومدينة الخانكة ومن أهمها زيادة الطاقة الكهربية لبعض المصانع، وتسهيل الإجراءات للحصول على تلك الزيادة، بالإضافة إلى تغيير الكيان القانوني والسماح بتغيير النشاط وتقسيط مبالغ مالية مستحقة أو إعطاء مهلة للسداد.

وأكد أنه سيتم تنظيم زيارة قريبة لمنطقة الصفا الصناعية وعقد اجتماع بحضور المستثمرين بالمنطقة وجميع الأجهزة المعنية، ومن بينها هيئة التنمية الصناعية وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء لدراسة جميع المشكلات التي يعاني منها المستثمرون، وحلها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المحافظة ستبذل قصارى جهدها لحل أي مشكلة تعرقل سير عجلة التنمية لا سيما في قطاع الاستثمار.

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