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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

دفاع متهم فى قضية «منة عبدالعزيز»: الواقعة بها ملابسات مختلفة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:22 م
منة عبد العزيز
منة عبد العزيز
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قال علاء مصطفى، دفاع المتهم مازن إبراهيم المتورط في قضية فتاة «التيك توك» منة عبدالعزيز، إن القضية بها ملابسات مختلفة عما يثار في الإعلام.

وأضاف إبراهيم: «آثرنا الصمت طول فترة التجديدات والتحقيقات والتي لنا عليها ملاحظات ستطرح على المحكمة التي تنظر الدعوى لاسيما وأننا كلنا كمدافعين ومحكمة ونيابة نعمل وفقًا للقانون والدستور».

وكانت النيابة أمرت بإحالة كل من مازن إبراهيم الطاهر محمد وشيماء أحمد شحاتة شاكر إلى المحكمة الاقتصادية في القضية رقم 1319 لسنة 2020 لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" للتعدي على المبادئ والقيم للمجتمع المصري.

وأجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أولى جلسات محاكمة مازن إبراهيم وشيماء أحمد، المتهمين في قضية منة عبد العزيز؛ لاتهامهما بالقضية رقم 1319 لسنة 2020، بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 1 سبتمبر المقبل للاطلاع من جانب الدفاع على أوراق ومستندات الدعوى.

كان النائب العام أمر بإحالة 6 متهمين- أربعة ذكور وفتاتين- إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهام أحدهم بخطف المجني عليها منة عبدالعزيز، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة تيك توك"، بالتحايل والإكراه.

واقتران تلك الجناية بمواقعتها كرهًا عنها، واتهام الآخرين- كلٌّ حسَب ما نُسِب إليه- بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وسرقتها بالإكراه، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة عبر شبكة المعلومات الدولية، وضربها، وإتلاف هاتفها، وتهديدها بإفشاء أمور خادشة للحياء، وتعاطي المخدرات، وإدارة وتهيئة مكان لذلك.

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