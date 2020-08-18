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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الذهب يرتفع مجددًا .. عيار 24 يتخطى الـ 1000 جنيه بدون مصنعية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:11 م
الذهب
الذهب
دعاء أبو العزم
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في التعاملات الصباحية بقيمة 60 دولار للأوقية العالمية.

وتقدم الدستور نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18/8/2020 المحلية والعالمية بمعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق. 

سبب ارتفاع أسعار الذهب

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن هناك ارتفاعًا في أسعار الذهب المحلية تأثرًا بالبورصات العالمية بسبب الأحداث التي يمر العالم بسبب أزمة كورونا.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ "الدستور" أن أسعار الذهب تشهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط منذ بداية أزمة كورونا بسبب توتر البورصات العالمية وكذلك المستثمرين.

بالتفصيل.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بدون المصنعية

وأوضح رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية أن عيار 21 سجل نحو 890 جنيهًا للجرام، وسجل عيار 18 نحو 762 جنيهًا للجرام، فيما سجل عيار 24 نحو 1017 جنيهًا للجرام.

وأشار عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك ارتفاع في أسعار الجنيه الذهب حيث سجل سعر 7112 جنيه، فيما ارتفعت أسعار الأوقية العالمية نحو 60 دولار لتسجل سعر 2007 دولار.

وتشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية منذ بداية أزمة كورونا.

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