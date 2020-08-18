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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

موقف البرلمان من دخول مأمور الضرائب لمقار الممولين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:20 م
البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
مني هيبة
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تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل الإجراءات الضريبية تحت مسمى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أجاز لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات العمل، دون إخطار مسبق، بموجب حكم المادة 43 من مشروع القانون.

ويرى مجلس النواب ضرورة تعديل تلك المادة، بمنح الحق لمأموري الضبط القضائي في الدخول إلى مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف أو بعدها، إذ نصت المادة على أنه يحق لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول أو المكلف خلال ساعات عمل الموظف دون إخطار مسبق، وإذا لزم دخول هذه المقار بعد ساعات العمل، يجب إصدار تصريح بذلك من رئيس جهة العمل.

وأوجبت المادة ذاته بالتزام مأموري الضبط القضائي بإثبات ما يتم أو يتكشف له في محضر محرر وفقًا لما يصدر به قرار من الوزير المختص.

فيما أوضحت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، المعنية بدراسة مشروع القانون وتعديله، أنها رأت إدخال هذا التعديل لمعالجة الحالات التي يكون من الضروري فيها دخول مأمور الضبطية لمقر عمل الممول أوالمكلف بعد ساعات العمل الرسمية لهذا الممول أو المكلف.
ويناقش البرلمان خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الخطة والموازنة حول قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، متضمنًا التعديلات التي أدخلتها اللجنة عليه ومبررات تعديله.
موقف البرلمان من دخول مأمور الضرائب لمقار الممولين
موقف البرلمان من دخول مأمور الضرائب لمقار الممولين

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