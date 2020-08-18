خبير: الفترة القادمة ستشهد طفرة في صناعة السيارات في مصر

قال المهندس أيمن إسماعيل استشاري تطوير النقل إن عودة شركة عملاقة للإنتاج مثل شركة النصر لصناعة السيارات بعد قرار تصفيتها في ٢٠٠٩ تعد خطوة هامة لعودة العلامة التجارية التي صنعتها تلك الشركة خلال عملها في الأسواق ماضيًا.وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور" أن دخول صناعة السيارات الكهربائية في مصر سيسهم في تحويل مستقبل شركة النصر إلى الأفضل ويعود لها مكانتها في الأسواق المحلية، خاصة أن الحكومة تدرس صناعة السيارات محليا وتوفير مدخلات إنتاجها في مصر خلال السنوات الماضية.وأكد إسماعيل أن السنوات المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في صناعة السيارات في مصر وافتتاح مزيد من الأسواق الخارجية خاصة في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى أن شركة النصر ستصبح مركزًا رئيسيًا لنقل تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية في العالم، إلى جانب زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وزيادة عدد المصانع المنتجة للسيارات الكهربائية.