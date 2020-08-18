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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 5 محاضر لمحلات جزارة مخالفة بالمنيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:26 م
محلات جزارة
محلات جزارة
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا عن ضبط 198.500 كيلو جرام لحوم بقرى ودواجن، منها لحوم غير صالحة وتم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وذلك قبل تداولها وبيعها في الأسواق للمواطنين خلال حملات تفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية بـ3 مراكز بالمنيا وهى ( مغاغة – سمالوط - العدوة).

من جانبه، شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا على استمرار حملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

أوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت خلال الحملة 5 محاضر مخالفة لمحلات جزارة لحوم بـ3 مراكز وهى ( مغاغة – سمالوط – العدوة )، منها 84.500كيلو جرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى، و114 كيلوجرام لحوم صالحة تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، مشيرًا إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقًا للإجراءات القانونية والضوابط المتبعة.

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