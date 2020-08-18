«أولويات البحث العلمي» محاضرة «أونلاين» بـ«أسبوع العلوم» اليوم

تعقد اليوم ندوة بعنوان "أولويات البحث العلمي في العلوم الإنسانية"، والتي يحاضر فيها الدكتور خميسي حميدي٬ الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية٬ ويديرها الدكتور صالح بن محمد المسند، مدير مركز الفهرس العربي الموحد.وتبث الندوة في الساعة السابعة مساء عبر تطبيق "زووم" وضمن فعاليات أسبوع العلوم العربي٬ والذي يستمر حتى 23 أغسطس الجاري٬ بمشاركة عالم الجيولوجيا المصري د. فاروق الباز٬ ومن الأردن الأميرة سمية بنت الحسن٬ والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.وتتطرق الندوة إلى واقع البحث العلمي في العلوم الإنسانية٬ وأهميته داخل المجتمعات العربية٬ ودور مهندسي الفكر وصانعي المعرفة والثقافة والعلوم الإنسانية٬ التي تجعل المجتمع والسلطة والايديولوجيا والتاريخ والحاضر والاعتقاد والحرية الموضوع المحوري لها وهي التي تمارس بالفعل وبالعمل فهم العالم وتغييره.يذكر أن أسبوع العلوم العربي هو مبادرة تهدف إلى نشر وتبسیط العلوم للجمهور العام غیر المتخصص في جمیع أنحاء الوطن العربي، من خلال محتوى وأنشطة تفاعلية في كافة مجالات العلوم والتكنولوجيا، یقدمها علماء وباحثون متخصصون، ومؤسسات علمية وبحثية من خلال منصة افتراضية تجمع العلماء، الباحثین، والمؤسسات العلمیة والبحثیة، والجمهور العام.