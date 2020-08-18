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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 1149 مخالفة مرورية متنوعة في كفر الشيخ

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:24 م
مخالفة مرورية متنوعة
مخالفة مرورية متنوعة
عمرو الشامي
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شنت إدارة المرور بكفرالشيخ حملات مرورية وأمنية مكثفة بقيادة العميد سامح رشاد، مدير ادارة المرور، في إطار تفعيل قانون المرور الجديد،لضبط المركبات المخالفة والمخالفات المرورية المتنوعة، تنفيذًًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، واللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ.

وأسفرت الحملات عن ضبط 1149 مخالفة مرورية متنوعة، بنطاق مراكز "كفرالشيخ، سيدى سالم، الحامول،بلطيم، دسوق"، كما تم ضبط 21 مركبة بدون لوحات معدنية، وضبط 84 مخالفة دراجة نارية، و78 مخالفة انتظار خاطئ، و48 مخالفة سير بدون تراخيص 27 بدون رخص قيادة و21 بدون رخص تسيير، و4 مخالفات لعدم صلاحية الأنوار، و1 مخالفة سير يسار الطريق، و2 مخالفة تلف اطارات و884 مخالفات متنوعة مثل وضع ملصقات، وعدم وجود طفايات حريق..

ووجه محافظ كفرالشيخ بضرورة استمرار الحملات الأمنية والمرورية بهدف تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والميادين وفرض سيادة القانون وضبط كافة أشكال الخروج على القانون حرصًا على أمن وسلامة المواطن.

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