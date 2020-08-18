ضربا حصانًا بعصا خشبية حتى الموت.. ضبط عربجي وعاطل في الوايلي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخصين، صاحب عربة كارو، عاطل؛ لقيامهما بالتعدي على دابة- حصان- بالضرب حتى فارق الحياة بمنطقة الوايلي.وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر صاحب العربة بأن الحصان كان في حالة إغماء فقام بضربه بعصا خشبية لمحاولة إفاقته، إلا أنه فارق الحياة، فقام بالتخلص منه بالاشتراك مع الثاني بإلقائه بأحد الشوارع بمنطقة الزاوية، وتم رفع الحصان النافق بمعرفة الجهات المختصة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.