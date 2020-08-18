شاكوش وعمر كمال يقدمان حفلا بتونس بعد منعهما من الغناء في مصر

سافر مغني المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش إلى دولة تونس لإحياء أحدث حفلاتهما الغنائية خلال الأيام المقبلة، بعد منعهما من الغناء في مصر.ونشر "عمر" صورة من رحلة السفر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا": "ربنا يكرمنا يا رب، ونبسط الشعب التونسي ونشرف مصر".يأتي ذلك بعد منعهما من الغناء في مصر ووقف كل حفلاتهما قبل انتشار فيروس كورونا وأصبح مستقبلهما الموسيقي غير واضح، خاصة بعد أن قررت نقابة المهن الموسيقية أمس، إلى رفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش، لمزاولة المهنة دون تصريح بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل.يذكر أن حسن شاكوش تطرح أغنية جديدة مع الفنان أحمد سعد خلال الأيام الماضية تحمل اسم "100 حساب"، وأثارت جدلا بسبب معارضته لقرار الإيقاف.