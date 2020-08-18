رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شاكوش وعمر كمال يقدمان حفلا بتونس بعد منعهما من الغناء في مصر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:35 م
عمر كمال وشاكوش
عمر كمال وشاكوش
محمد قدري
طباعة
سافر مغني المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش إلى دولة تونس لإحياء أحدث حفلاتهما الغنائية خلال الأيام المقبلة، بعد منعهما من الغناء في مصر.

ونشر "عمر" صورة من رحلة السفر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلا": "ربنا يكرمنا يا رب، ونبسط الشعب التونسي ونشرف مصر".

يأتي ذلك بعد منعهما من الغناء في مصر ووقف كل حفلاتهما قبل انتشار فيروس كورونا وأصبح مستقبلهما الموسيقي غير واضح، خاصة بعد أن قررت نقابة المهن الموسيقية أمس، إلى رفع دعوى قضائية ضد حسن شاكوش، لمزاولة المهنة دون تصريح بالمخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل.

يذكر أن حسن شاكوش تطرح أغنية جديدة مع الفنان أحمد سعد خلال الأيام الماضية تحمل اسم "100 حساب"، وأثارت جدلا بسبب معارضته لقرار الإيقاف.
شاكوش وعمر كمال يقدمان حفلا بتونس بعد منعهما من الغناء في مصر
شاكوش وعمر كمال يقدمان حفلا بتونس بعد منعهما من الغناء في مصر

موضوعات متعلقة

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

تكليف رئاسي لـ«بدء عصر جديد من العمل الحكومي»

اندلاع حريق بشارع المعز وسط القاهرة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

الصور

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

«أولويات البحث العلمي» محاضرة «أونلاين» بـ«أسبوع العلوم» اليوم

توقيع «مذكرات هاني شنودة» بساقية الصاوي..بعد غد

«روحانيات الإنشاد» بمناسبة العام الهجري الجديد على مسارح الأوبرا

أبرزها آلية النشر.. 6 ملفات على مكتب رئيس «القومي للترجمة»