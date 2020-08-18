إيمان العوضي أمينًا عامًا للجنة الثقافة بحزب «المصريين»

أصدر الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، قرارًا بتعيين إيمان العوضي الصحفية بمؤسسة الأهرام، أمينًا عامًا للجنة الثقافة بالحزب.يأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب المصريين، والمتمثلة في ضم كوادر وشخصيات عامة لإثراء الحياة الحزبية في مصر.جدير بالذكر أن إيمان العوضي صحفية بمؤسسة الأهرام وباحثة حاصلة على ماجستير، وهي مؤلفة كتاب "الفكر الليبرالي في مصر 1919 إلى 1961" والحاصل على جائزة العلوم الإنسانية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، كما حصلت على دورة المحررين والإعلاميين العسكريين ودورة اتحاد الصحفيين الأفارقة ودورة الصحافة العلمية بالجامعة الأمريكية.