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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تداول 102 ألف طن سلع بميناء الإسكندرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:40 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قال الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 75 سفينة، ووصلت 13 سفينة، وغادرت 14 سفينة.

وبلغ عدد السفن العاملة على الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة من بينها 5 سفن حاويات، و13 سفينة بضائع عامة، و3 سفن صب سائل، وسفينة مواشي يجري تفريغها، كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن تفرغ قمح وفحم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 23 سفينة، وقد تم دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الميناء، أن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ،حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 85 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 17 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 100 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 401 حاوية.

وأشار الغندور إلى أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ.

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