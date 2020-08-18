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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قروض بفائدة 5% لفلاحي كفر الشيخ لتنمية الثروة الحيوانية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:15 م
اللواء جمال نورالدين
اللواء جمال نورالدين
عمرو الشامي
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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تقوم بتنفيذ خطة موسعة لتنمية "مشروع البتلو"، وتيسير كافة الإجراءات للنهوض بهذا المشروع الحيوي، تحت إشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، مؤكدًا أن المشروع يستهدف صغار المربين والمزارعين لمنحهم قروضا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس وأعلاف التغذية، بفائدة بسيطة متناقصة لتوفير فرص عمل كبيرة وتنمية الثروة الحيوانية وتقليص الفجوة في أسعار اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيواني.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيتم صرف القروض بفائدة لا تزيد على 5% من فروع البنك الزراعي المصري بالمحافظة، في إطار حرص الدولة على تنمية الثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء وصولًا إلى الاكتفاء الذاتى منها.

ووجه "نور الدين"، وكيلي مديرية الزراعة والطب البيطري بضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح المشروع وتذليل العقبات أمام صغار المربين، وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحياء وتطوير "مشروع البتلو" بالمحافظة وتقديم الرعاية البيطرية اللازمة بالإضافة إلى تقديم الإرشادات الفنية لطرق التغذية والرعاية.

وأوضح المحافظ، أن العديد من المشروعات التي يتم تطويرها منها "مشروع البتلو، وتنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية" بالمحافظة، تهدف لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، بالإضافة إلى تحسين السلالات وضبط الأسعار وعدم الاستغلال، بالتنسيق مع الطب البيطري والزراعة، والبنك الزراعي المصري، لتمويل المشروعات.

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