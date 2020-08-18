أعلنت المباحث العامة للتموين والتجارة الداخلية عن ضبط (2563) قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة".. أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) وبحوزته (4 أطنان دواجن مُجمدة – مقطعات دواجن) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق الفاخر بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (200 طن أقماح مستوردة) دون مستندات دالة على مصدرها - (11 طن دقيق فاخر) معبأة داخل أجولة بها نقص في الأوزان، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وتمكنت الجهود من ضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة أطسا (بمحافظة الفيوم) وبحوزته (2.888 طن دقيق فاخر- سكر – أرز) دون مستندات دالة على مصدرها ومجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وأسفرت الجهود عن ضبط مالك محل أسمدة زراعية دون ترخيص بدائرة مركز شرطة صان الحجر (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (3 أطنان أسمدة مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وأثمرت الجهود عن ضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنصورة (بمحافظة الدقهلية) وبحوزته (عدد 11240 عبوة سجائر) دون مستندات دالة على مصدرها بقصد تجميعها وحجبها عن التداول بالأسواق.ونجحت الجهود في ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة أوسيم (بمحافظة الجيزة) وبحوزته (40 طن كبده مستوردة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وعدم وجود مستندات دالة على مصدرها، فضلًا عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الحلويات والشيكولاته بدائرة قسم محرم بك (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (26٫720 طن سلع غذائية هوالك شيكولاته وبسكويت – نشا بودرة – مسحوق شيكولاتة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وتمكنت الجهود من ضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزته (8٫740 طن سلع غذائية فاصوليا) معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير (بمحافظة البحيرة) وبحوزته (6٫950 طن دقيق مدعم استخراج 72% دون مستندات مجهول المصدر – 500 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم استخراج 82% محظور تداوله بالأسواق قام بتجميعه لبيعه في السوق السوداء قدرت بمبلغ 2725 جنيها)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وأسفرت الجهود عن ضبط قائد سيارة حال تواجدها بدائرة مركز شرطة طامية (بمحافظة الفيوم) وبحوزته (2 طن سلع غذائية مرقة دجاج) معبأة داخل أجولة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط مالك مدشة أعلاف دون ترخيص بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية) وبحوزته (7٫500 طن أعلاف حيوانية دون مستندات دالة على مصدرها مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.تم القيام بحملة نوعية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي وحجبها عن التداول بالأسواق بقصد رفع أسعارها.. أسفرت عن ضبط عدد (50) قضية بإجمالي مضبوطات (11812) عبوة سجائر.