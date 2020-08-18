«القومي لأسر الشهداء» يسلم عقد وحدة سكنية لمريض كلى

سلم اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، صباح اليوم الثلاثاء، عقد وحدة سكنية للمصاب أحمد شريف عبدالمنعم (عجز كلي) من محافظة الأسكندرية.وفي استجابة سريعة لحالة المصاب قرر أمين عام المجلس علاجه بمستشفى الطب الطبيعي والتأهيلي التابع للقوات المسلحة بالعجوزة.