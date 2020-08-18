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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1660 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا فى إسرائيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:34 م
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
ا ش ا
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 698 حالة، عقب تسجيل 8 وفيات جديدة صباح اليوم.

وذكرت الوزارة - في بيانها الذي أوردته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية - أنه تم تسجيل 1660 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينما تم الإبلاغ عن 410 حالات خطيرة.

يُشار إلى أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إسرائيل منذ بدء تفشي الوباء قد تجاوز الـ94 ألفا، من بينهم 70291 حالة تعافي.

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