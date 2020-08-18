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القبلة

عياد: منح الشخصية الإسلامية الأولى لـ«الطيب» يؤكد عالمية الأزهر

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:26 م
الدكتور نظير عيّاد
الدكتور نظير عيّاد
أميرة العناني
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أمين "البحوث الإسلامية": منح ماليزيا الإمام الأكبر جائزة الشخصية الإسلامية الأولى يعكس القيمة العالمية لهذا الرمز الإسلامي

وأكد الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن منح السلطان عبدالله أحمد شاه ملك ماليزيا جائزة الشخصية الإسلامية الأولى للعام (2020) لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب – شيخ الأزهر، يؤكد على الدور العالمي الذي يؤديه فضيلة الإمام في خدمة الإسلام، كما يؤكد دوره في التقريب بين المسلمين وغيرهم من خلال دعم أواصر السلم والسلام بين الشعوب وبين أتباع الديانات المختلفة.

وأضاف الأمين العام أن الجهود التي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر على المستويين المحلي والدولي من خلال جولاته التي قام بها ولقاءاته مع رموز الأديان في الشرق والغرب، ودعوته المستمرة لإعلاء القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان، يعكس رسالة الأزهر الشريف الذي يخطو بقوة تجاه تحقيق السلام العالمي وترسيخ قيم الإخاء والمواطنة، من خلال ما يبذله من جهود كبيرة في سبيل إقامة جسور الحوار بين الشرق والغرب وكذلك بين أتباع الديانات المختلفة، وأيضًا من خلال ترسيخ مبدأ التنوع والتكامل بين الناس، والذي أكدته الفعاليات والمؤتمرات التي نظمها الأزهر وشهدت حضور ممثلين لمختلف الطوائف الدينية.

وأكد أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، من الشخصيات القديرة التي تجمع بين مواصفات الفيلسوف المتميز والمسلم الورع الذي يمثل رمز الوسطية الإسلامية البعيدة عن الغلوّ، والداعية إلى ثقافة التسامح والحوار والدفاع عن المجتمع وقيمه، وهو ما أبرزته مواقفه المستمرة ودعواته المتكررة لنبذ العنف والتعصب والاحتكام إلى العقل، والحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه.

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