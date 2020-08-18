عادل: الحكومة تخطط لعودة مصانع قطاع الأعمال لمكانتها

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل الدراسات الاقتصادية، إن خطة إحياء شركات قطاع الأعمال العام التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الحالي ستدعم موقف الشركات الخاسرة وتعيد دورها الإنتاجي مجددا في الدولة.وأضاف، في تصريح لـ"الدستور"، أن المنافسة الشرسة التي فرضها القطاع الخاص في الأسواق تحتم على الدولة إعادة تطوير وتأهيل الشركات المملوكة لها وعودة مكانتها في الأسواق المصرية والعالمية، منوها بعدم التأخير في تنفيذ البرامج الزمنية لتطوير الشركات الحكومية، وضرورة الإسراع في معدلات التطوير والتأهيل للخوض في المنافسة العادلة التي تتناسب مع أداء القطاع الخاص في سوق العمل.وأوضح أن الدولة لا ترغب في اللجوء إلى الخصخصة حال وقوع أي خسائر على الشركات، خاصة أنها عملت خلال الفترات الماضية على عودة الشركات التي تمت خصخصتها إلى ممتلكاتها العامة، كما أنها لا ترغب في إغلاق جميع الشركات الخاسرة، ولكنها تلجأ إلى تقليل عددها ومحاولة إحياء بعضها إذا وجدت فائدة من استمرار هذه الشركات في التشغيل.