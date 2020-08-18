رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دفن شاب قفز من شرفة عقار خوفًا من الفضيحة بالإسكندرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:18 م
قفز من شرفة
قفز من شرفة
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
صرحت نيابة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة شاب لقى مصرعه بعد إلقاء نفسه من شرفة عقار خوفًا من افتضاح أمره أثناء ممارسة الرذيلة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.

تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الاسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بقفز شخص من شرفة أحد العقارات، ولقي مصرعه إثر إصابته بكسور ونزيف حاد، بمنطقة العجمى دائرة القسم.

وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص وإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان يتواجد مع إحدى السيدات فى شقة لممارسة الرذيلة وفور سماعه جرس الباب توقع قدوم الشرطة فقام بالقفز من شرفة العقار ولقى مصرعه.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفى كان يتردد على شقة بها 4 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وفى يوم الواقعة تبين قدوم شخصين فى ساعات متأخرة من الليل فقرر أهل المنطقة الصعود للشقة السكنية لإثبات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالي»: «95% ميدخلش صيدلة السنادي»

«جريمة شرف»..عامل ينهي حياة عشيق زوجته بـ 20 طعنة بمايو

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

الصور

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

أروع رسائل رأس السنة الهجرية الجديدة 1442

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

«أولويات البحث العلمي» محاضرة «أونلاين» بـ«أسبوع العلوم» اليوم

توقيع «مذكرات هاني شنودة» بساقية الصاوي..بعد غد

«روحانيات الإنشاد» بمناسبة العام الهجري الجديد على مسارح الأوبرا

أبرزها آلية النشر.. 6 ملفات على مكتب رئيس «القومي للترجمة»