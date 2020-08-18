دفن شاب قفز من شرفة عقار خوفًا من الفضيحة بالإسكندرية

صرحت نيابة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بدفن جثة شاب لقى مصرعه بعد إلقاء نفسه من شرفة عقار خوفًا من افتضاح أمره أثناء ممارسة الرذيلة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الاسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بقفز شخص من شرفة أحد العقارات، ولقي مصرعه إثر إصابته بكسور ونزيف حاد، بمنطقة العجمى دائرة القسم.وانتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة وبالمعاينة والفحص وإجراء التحريات تبين أن المتوفى كان يتواجد مع إحدى السيدات فى شقة لممارسة الرذيلة وفور سماعه جرس الباب توقع قدوم الشرطة فقام بالقفز من شرفة العقار ولقى مصرعه.وأشارت التحريات إلى أن المتوفى كان يتردد على شقة بها 4 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وفى يوم الواقعة تبين قدوم شخصين فى ساعات متأخرة من الليل فقرر أهل المنطقة الصعود للشقة السكنية لإثبات الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.