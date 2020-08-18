شاهد.. هندى يبتكر سترة تحمى من الإصابة بكورونا
الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:16 م
هدير شعراويطباعة
عرض برنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية "العربية"، مقطع فيديو يرصد ابتكار مواطن هندي لسترة بقدرات مذهلة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويظهر الفيديو السترة الواقية مكونة من 4 طبقات وبها حساسات تحافظ على التباعد لمسافة مترين من كل الاتجاهات.
وقال سوميش سينج مبتكر السترة الواقية، إن السترة تساعد في الحماية من كورونا بنسبة 99.9%، موضحًا أنها تحتوي على حساسات للتنبيه بالتباعد الاجتماعي تحافظ على مسافة مترين على الأقل من كل الاتجاهات، وفي حال دخل أحدهم ضمن هذا النطاق ستقوم بتنبيه الشخص.
ويظهر الفيديو السترة الواقية مكونة من 4 طبقات وبها حساسات تحافظ على التباعد لمسافة مترين من كل الاتجاهات.
وقال سوميش سينج مبتكر السترة الواقية، إن السترة تساعد في الحماية من كورونا بنسبة 99.9%، موضحًا أنها تحتوي على حساسات للتنبيه بالتباعد الاجتماعي تحافظ على مسافة مترين على الأقل من كل الاتجاهات، وفي حال دخل أحدهم ضمن هذا النطاق ستقوم بتنبيه الشخص.