البرلمان يقر إجراءات استثنائية للإقرارات الضريبية عن 4 فئات

وضع مجلس النواب عددا من الإجراءات الاستثنائية للقرارات الضريبية لبعض فئات الممول أو المكلفين، تبدأ بمن توفي خلال الفترة الضريبية، وفي هذه الحالة يلتزم الورثة أو الوصي على التركة أو المصفي، بالتقدم بالإقرار الضريبي خلال الفترات السابقة التي لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها حتى تاريخ الوفاة، وذلك خلال 90 يومًا من هذا التاريخ، مع إلزامهم بتأدية الضريبة المستحقة عليه عن تلك الفترة.كما أقر المجلس 3 مواعيد استثنائية أخرى تشمل الممولين الذين تنقطع إقامتهم بمصر، أو هؤلاء الذين توقفوا عن مزاولة المهنة، بالإضافة إلى حالات التنازل عن النشاط، وفي الحالة الأولى يلتزم الممول بتقديم الإقرار الضريبي قبل انقطاع إقامته بـ60 يومًا على الأقل، ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته.أما الممول الذي يتوقف عن مزاولة نشاطه توقفًا كليًا فيلتزم بتقديم الإقرار الضريبي خلال 60 يومًا من التوقف، أما في حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة محل الضريبة، فيقدم بإقرار مستقل خلال 60 يومًا من تاريخ التنازل، مبينصًا فيه نتيجة العمليات في المنشأة المتنازل عنها، مرفقًا به والمستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل، مع إدراج تلك البيانات ضمن الإقرار الضريبي السنوي للمتنازل.جاء ذلك في قانون الاجراءات الضريبية الموحد المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء.