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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

علاقة محمد رمضان بعمال «روم سيرفس».. تماسيح وتماثيل

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:24 م
محمد رمضان
محمد رمضان
محمد قدري
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أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل خلال الساعات الماضية بنشره عدة فيديوهات داخل غرفته بأحد الفنادق بالساحل الشمالي حيث يقضي عطلته الصيفية.

الفيديو الأول نشره الاسطورة على أنغام "مافيا" التي حققت نجاحا كبيرا؛ فأقام عمال "العناية بالغرف" بعمل مجسم لتمثال على هيئة محمد رمضان وألبسوه ملابس رمضان والكاب الخاص به مع نفس حركات جسمه وقام محمد رمضان بممازحة التمثال من خلال حركات كوميدية.

الفيديو الثاني لرمضان من خلال عمال عمال "روم سيرفس" لهيكل تمساح من «المنشفات» مع وضع نظارته عليه في إشارة إلى تشبه الأسطورة بالتمساح وعلق على الفيديو بـ"لما تلاقي تمساح لابس نظارتك".

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