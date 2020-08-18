خطوات التقديم في مدارس العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين.. الأوراق المطلوبة والشروط

رابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا





شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا كما حددت الوزارة، شروط التقديم وهي أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، أوأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).



وأشارت الوزارة إلى أنه يجب تسديد مقابل أداء الامتحان على النحو التالي: "150 جنيه (مائة وخمسون جنيها فقط) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (0135112000283818) بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أو بمكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم، وتقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقديم المطلوبة، ولا لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال (123 ث ع)".





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وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء الاختبار في الأيام من الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 إلى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، ويعقد الامتحان إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

