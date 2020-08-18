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مصر

خطوات التقديم في مدارس العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين.. الأوراق المطلوبة والشروط

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:23 م
مدرسة المتفوقين
مدرسة المتفوقين
نورهان عبدالرحمن
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يجهز طلاب الصف الثالث الإعدادي، أوراقهم المطلوبة للتقديم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2020/2021، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوي بمدارس بمحافظات (الجيزة - القاهرة - الإسكندرية - كفر الشيخ - الدقهلية - الإسماعيلية - البحر الأحمر- أسيوط - الأقصر- المنوفية - الغربية - القليوبية - الشرقية - قنا - بني سويف – المنيا – سوهاج – الفيوم – السادات).

رابط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا 

وأوضحت الوزارة، أن التقدم سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي الرابط التالي emis.gov.eg؛ وذلك في الفترة من 22 إلى31 أغسطس 2020، ولن يتم قبول طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

وحددت الوزارة شروط القبول بأن يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في العام الدراسي 2019/2020 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفيًا لشروط التقدم، وألا يزيد عمر الطالب المتقدم في 1/10/2020 عن 18 عامًا، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة. 

شروط التقديم في مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

كما حددت الوزارة، شروط التقديم وهي أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم)، أوأن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية فى مادتين على الأقل من ثلاث مواد هي (اللغة الإنجليزية - الرياضيات - العلوم).

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب تسديد مقابل أداء الامتحان على النحو التالي: "150 جنيه (مائة وخمسون جنيها فقط) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا على حساب رقم (0135112000283818) بمنافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب أو بمكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ويرفق إيصال السداد الدال على الدفع ضمن أوراق التقدم، وتقوم الإدارات والمديريات التعليمية باستلام الإيصالات وإرفاقها ضمن أوراق التقديم المطلوبة، ولا لا يقبل السداد بحوالة بريدية أو بإيصال (23 ع ح) ولا إيصال (123 ث ع)".

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وأوضحت الوزارة أنه سيتم إجراء الاختبار في الأيام من الأحد الموافق 13 سبتمبر 2020 إلى الأربعاء الموافق 16 سبتمبر 2020، ويعقد الامتحان إلكترونيًا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان، وتعلن النتيجة للطالب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بهذه المدارس مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ومهما كان عذرهم في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

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