وزير الخارجية الألماني يبحث في أبوظبي مستجدات الأزمة الليبية

وصل وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لإجراء مباحثات سياسية على رأسها الملف الليبي، وذلك بعد انتهاء زيارة له، أمس، في العاصمة الليبية طرابلس.ووفقا لما أوردته صحيفة الساعة 24 الليبية، نقلا عن مصادر مطلعة، فإنه من المقرر أن تدور المحادثات في العاصمة أبوظبي حول النزاع الليبي، وحل الأزمة في إطار مخرجات عملية برلين، التي عُقدت في يناير الماضي.وأجرى وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، أمس الإثنين، بالعاصمة طرابلس، لقاء مع مسئولي حكومة الوفاق غير الشرعية، بالتزامن مع إجراء وزيرى دفاع تركيا وقطر خلوصي أكار، وخالد العطية.وخلال مؤتمر صحفي، حذر "ماس"، من وجود خطر كبير للتصعيد في ليبيا بسبب التسليح المستمر لطرفي النزاع، واصفًا الهدوء الذي تشهده سرت ومنطقة الجفرة، بالهدوء الخادع.وأشار إلى أن ألمانيا بذلت جهودا لإرساء السلام في ليبيا، وإن القوى الخارجية تواصل تسليح البلاد على نطاق واسع، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.وأكد ماس، أن الطرفين وحلفاءهما الدوليين يواصلون تسليح ليبيا ويتشبثون بشروطهم المسبقة لوقف إطلاق النار، معلنًا تأييد بلاده للمقترح الأممي لإقامة "منطقة منزوعة السلاح حول سرت".كما أكد على ضرورة البدء في إجراء مباحثات مباشرة بين طرفي النزاع لحل الأزمة، في إطار مخرجات مؤتمر برلين، داعيًا من جانب آخر إلى ضرورة ضمان توزيع عادل لإيرادات النفط.