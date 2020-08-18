612 إصابة جديدة و3 وفيات بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و83 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالت الكيلة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الثلاثاء -: "إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس"، مشيرة إلى أن نسبة حالات الوفاة بلغت 0.5% من إجمالي الإصابات المسجلة في فلسطين، فيما بلغت نسبة التعافي 60%.