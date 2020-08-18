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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تارا عماد: أحمد عز شجعني على المشاركة في «علاء الدين»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:56 م
تارا عماد
تارا عماد
أمير محمد خالد
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تخوض الفنان تارا عماد، أولى تجاربها المسرحية في عرض "علاء الدين" مع النجم أحمد عز والمخرج مجدي الهواري من إنتاج "كايرو شو"، وحقق العرض إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد بسبب التقنيات الحديثة المستخدمة فيه.

وقالت تارا عماد، لـ"الدستور"، إن سبب قبولها المشاركة في مسرحية "علاء الدين" هو فريق "كاست" العمل الذي يضم مجموعة من الأبطال على رأسهم الفنان أحمد عز، موضحة أنه شجعها على خوض التجربة، وكان يطمأنها طوال الوقت إلى أن خرج العرض للجمهور.

وتابعت: "فخورة بجدًا بالعرض، لأن هناك مجهودا ضخما مبذولا فيه لأنه ينقل المسرح في مصر في منطقة مختلفة، كما أن المشاركة جعلتني اكتسب خبرات مختلفة وجديدة، وجعلتني أثق في قدراتي أكثر لأن المسرح لا توجد فيه إعادة للمشاهد مثل الدراما والسينما، وبالتالي لا بد أن يظهر الممثل طوال الوقت بشكل لائق".

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