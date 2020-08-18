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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«النواب الليبي»: على الحكومة إعطاء الأولوية لملف الشباب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:58 م
مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي
عبير سليم
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صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، فيما يخص التقارير الواردة عن قيام مجموعة من الشباب الليبي بالمخاطرة بعبور البحر المتوسط للوصول إلى شواطئ جنوب أوروبا.

وقال العقوري، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إنه يأسف للقيام بعمل خطير كهذا والاتجاه لعصابات تهريب البشر، وإنه يتفهم الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب الليبي والتي تضطرهم لحلول يائسة وخطيرة.

وأضاف أنه من المحزن أن يخاطر الشباب بأرواحهم للحصول على حقوق أساسية من المفترض أن يجدوها في بلادهم.

وشدد العقوري، على أهمية أن تقوم الحكومة بإعطاء ملف الشباب الأولوية التي يستحقها، وضرورة العمل على اتخاذ إجراءات عاجلة لفتح فرص العمل أمامهم وتحسين ظروف حياتهم وأنه بالإمكان عمل شيء ما إذا ركزت الحكومة عملها على ذلك.

وأوضح أن مشاركة الشباب بشكل أكبر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، يعد التحدي الوطني الأكبر، ويعتبر مسئولية الجميع دون استثناء، مما يتطلب مشروعا وطنيا شاملا للاهتمام بشريحة الشباب.

وأكد أن ليبيا لا يجب أن تفرط في ثروتها من الشباب، والذي يعد أساس أي مشروع للتنمية والنهوض بالوطن.

وعبر رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الليبي في الختام، عن أمله في استقرار الأوضاع والذي بدوره سيساعد في العمل على ملف الشباب، مؤكدًا أن ليبيا دولة غنية بمواردها وتحتاج لسواعد شبابها، والذي سيكون أمامه العديد من الفرص الواعدة.

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