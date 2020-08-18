رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«قطاع الأعمال»: خطة بـ1.7 مليار جنيه لتطوير إنتاج «القابضة للأدوية»

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 12:10 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
طباعة
أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الانتهاء من التقييم الفني لمصانع الأدوية التابعة للشركة القابضة، إحدى شركات الوزارة، من قبل استشاري متخصص، للبدء في تأهيل خطوط الإنتاج للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.

ووجه وزير قطاع الأعمال، خلال ترأسه اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، لاعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2020-2021، الشركة بوضع استراتيجية وتحديد رؤية مستقبلية للبحث العلمي والتطوير على المديين القصير والبعيد، وإعداد خطة كاملة بشأن شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة لها خلال أسبوعين، ومواصلة التوسع في إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة كورونا.

كما أكد توفيق على ضرورة بذل مزيد من الجهد لزيادة الحصة السوقية للشركات، والدخول في شراكات لإنتاج الخامات الدوائية، وتحسين استغلال الإمكانيات والموارد المتاحة، والتوسع في الأسواق الخارجية، مع الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الأدوية.

من جهته استعرض الدكتور أحمد حجازي، رئيس الشركة القابضة للأدوية، تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن ما تم من تقييم فني لخطوط الإنتاج في إطار العمل على التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، والعمل على إنتاج وتسجيل مستحضرات جديدة، وحسن إدارة الموارد البشرية والمادية المتاحة.

وأظهرت مؤشرات الشركة القابضة عن القوائم المجمعة خلال عام الموازنة 2020-2021، استهداف إيرادات بقيمة 21.1 مليار جنيه بنسبة نمو 34.6% مقارنة بالمحقق فعليا في العام المالي 2018-2019، واستهداف صافي ربح بنحو مليار جنيه بزيادة قدرها 186.7% عن عام 2018-2019.

ووفقا لمشروع موازنة 2020-2021، تبلغ جملة الإيرادات المستهدفة للشركة القابضة كوحدة اقتصادية مستقلة 423 مليون جنيه بنسبة نمو 32.6% عن فعلى 2018-2019، فيما يبلغ صافي الربح المستهدف 239 مليون جنيه بمعدل نمو 71% عن فعلى 2018-2019، وتبلغ حصة وزارة المالية حوالي 45 مليون جنيه.

وبالنسبة لمؤشرات الشركات التابعة، تبلغ قيمة إيرادات النشاط المستهدفة 23.1 مليار جنيه لعام 2020-2021 بمعدل نمو 36%، فيما تبلغ قيمة الصادرات 508 ملايين جنيه بزيادة عن فعلى 2018-2019 بنحو 54.4%، وصافي ربح حوالي 1.044 مليار جنيه بنسبة نمو 172.5% مقارنة بفعلى 2018-2019. وتبلغ الاستثمارات المستهدفة في الشركات التابعة 554.9 مليون جنيه.

ووجه الوزير الشكر لإدارة الشركة القابضة والشركات التابعة والعاملين بها على تطور الأداء والنتائج المحققة.

موضوعات متعلقة

«التعليم العالي»: «95% ميدخلش صيدلة السنادي»

انتشال جثتين من أسفل عقار قصر النيل المنهار

«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

4 يلقون «جردل مية نار» على عرس في القليوبية لخلافات الجيرة

الصور

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

الأكثر قراءة

تأييد التحفظ على أموال حنين حسام ومودة الأدهم

«الأرصاد» تكشف منطقة «أفضل جو مناخي» في مصر

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الشيخ زايد بيسلم عليك».. لماذا رفض يوسف شاهين العلاج على نفقة الإمارات؟

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

كل نساء الـ«بك».. زوجة ثانية وراء إفلاس يوسف وهبي.. وهذه صفات يرفضها في المرأة

أبرزهم رشدي أباظة.. حكاية 14 زيجة في حياة تحية كاريوكا

نجم الساعة

صدور الحكم اليوم.. أبرز التفاصيل حول قضية «اغتيال الحريري»

منوعات

كورونا يؤدي إلى مرض مناعي نادر يضعف العضلات

فوائد تناول فاكهة «البابايا» في وجبة الفطور

كم مرة علينا الاستحمام.. والعوامل التي يجب مراعاتها؟

العلماء يرون علامات مشجعة على إمكانية وجود «مناعة دائمة» ضد كورونا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

أبرزها آلية النشر.. 6 ملفات على مكتب رئيس «القومي للترجمة»

العسرى عن ديوان «جدار أزرق» مغاير عن أعمال القصاص

الفيتورى: تجربة «القصاص» الشعرية متداخلة مع كينونته

اليوم.. «الليلة الكبيرة» بمهرجان الصيف الدولى بالإسكندرية