محافظ مطروح: استكمال دوري وزارة الشباب للصم والبكم وضعاف السمع

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وافق على استكمال دوري وزارة الشباب والرياضة للصم والبكم وضعاف السمع (النسخة الثالثة) ونهائياته بمحافظة مطروح.وأوضح أنه سيتم خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 4 سبتمبر المقبل، وكذلك استضافة محافظة مطروح لبرنامج "أعرف بلدك" لذوي الهمم (مطروح 2020) خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 2 سبتمبر المقبل بمشاركة جميع محافظات الجمهورية.وأصدر محافظ مطروح توجيهاته بضرورة الاستعداد الجيد لاستضافة هذه الفعاليات الرياضية الهامة التى شرفت محافظة مطروح باستضافتها، مؤكدا تقديم كافة الدعم والإمكانيات وتذليل أي عقبات لظهور المحافظة بالشكل اللائق والمشرف أمام ضيوفها، متمنيا التوفيق لفريق المحافظة للصم والبكم خلال البطولة.